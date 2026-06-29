В России появится «Топливная лотерея»
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Компания «Столото» объявила о запуске «Топливной лотереи», в которой будут разыгрываться бензин и дизельное топливо.
«Всего за 100 рублей россияне получат шанс выиграть до тонны топлива высокого качества», – говорится в официальном пресс-релизе компании.
Первый тираж «Топливной лотереи» состоится 5 июля, в дальнейшем розыгрыши планируют проводить каждое воскресенье.
По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время «Столото» запустит несколько новых моментальных лотерей, в которых будут разыгрываться бензин, канистры и топливные насосы.
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