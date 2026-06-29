 

ВМФ Великобритании сменит эсминцы на «дрононосцы»

29.06.2026, 12:00, Разное
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Министерство обороны Великобритании обнародовало планы строительства по меньшей мере шести гибридных боевых кораблей вместо эсминцев, которым предстояло сменить стареющие корабли 45-го проекта.

Одним из основных систем вооружений, которыми они будут оснащены, станут беспилотные летательные аппараты, рассказывает BBC. Министерство обороны отмечает, что новые корабли будут более подходящими для современной войны, чем небольшое количество дорогостоящих эсминцев.

Первый эсминец 45-го проекта был спущен на воду в 2006 году. Стоимость кораблей этого класса превысила миллиард фунтов, и вместо планировавшихся 12 было построено только шесть. Предполагалось, что их сменят эсминцы 83-го проекта, но программа была закрыта.

«Шесть новых «Общих боевых кораблей» смогут координировать действия беспилотных систем в воздухе, на морской поверхности и под морской поверхностью, чтобы обеспечить более стойкую оборону. Этот поход позволит увеличить огневую мощь и обороноспособность без увеличения экипажа и стоимости», – пишет минобороны.


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