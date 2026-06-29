 

Необычный самолет Х-65, которому не нужны закрылки, готов к испытаниям

29.06.2026, 15:15, Разное
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Компания Aurora Flight Sciences в рамках программы CRANE разрабатывает для агентства DARPA экспериментальный беспилотник Х-65. Его главная особенность — полное отсутствие традиционных подвижных поверхностей: закрылков, элеронов и рулей, необходимых для управления по курсу, крену, тангажу и рысканию.

В Х-65 все это предполагается заменить системой активного управления потоком воздуха (AFC). По всей поверхности крыла и хвоста дрона расположены 14 сопел, через которые в тонкий пограничный слой потока у поверхности самолета выбрасываются струи сжатого воздуха. Струи как бы создают невидимые препятствия, перенаправляя поток, что позволяет наклонять, поворачивать или кренить летательный аппарат без участия «механики».

По расчетам конструкторов, такая технология обеспечит более эффективную аэродинамику с меньшим сопротивлением, меньший вес (из-за отсутствия механизмов и шарниров) и более простое обслуживание.

Первые тестовые полеты Х-65 пройдут с обычными подвижными поверхностями в качестве подстраховки, чтобы сравнить старую и новую системы. В DARPA рассчитывают, что результаты испытаний Х-65 станут основой для создания новых поколений военных БПЛА и коммерческих самолетов.

Источник &#8212 Aurora Flight Sciences


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