 

Стрельба в Германии — пять убитых, задержан подозреваемый

29.06.2026, 15:00, Разное
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В городе Штаде в Нижней Саксонии в понедельник, 29 июня, в результате нападения с применением огнестрельного оружия погибли пять человек. Полиция сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в причастности к нападению.

Мотив преступления пока неизвестен, расследование продолжается.

По данным местных и международных СМИ, стрельба произошла в районе улицы Данкерштрассе. Полиция призвала жителей покинуть опасную зону, не приближаться к месту происшествия и распространять только официальную информацию, не передавая слухи.

Первоначальные сообщения о месте нападения расходятся: часть источников пишет о молодежном центре или центре приема несовершеннолетних, отмечается также, что в указанном районе находится учреждение для беременных женщин, матерей с маленькими детьми и детей младше шести лет.

Данные о личностях погибших, их возрасте и обстоятельствах нападения пока не опубликованы.

Штаде – город с населением около 50 тысяч человек в северной Германии, примерно в 45 км к западу от Гамбурга.


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