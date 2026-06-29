 

Петербуржцы потребовали сократить школьное образование до 9 классов, чтобы навсегда избавиться от «Алых парусов»

29.06.2026, 18:19, Разное
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Жители Санкт-Петербурга направили коллективное обращение в городское Законодательное собрание с предложением сделать 9-классное образование окончательным и отменить массовый переход школьников в 10-й и 11-й классы. По мнению авторов инициативы, это позволит навсегда избавить город от ежегодного праздника выпускников «Алые паруса», который проводится только для окончивших полную среднюю школу.

«Мы не против образования, но 9 классов будет достаточно каждому. И так можно избавиться от перекрытий, толп, салютов, сцены на полгорода и репетиций, из-за которых невозможно попасть в центр. Пусть дети спокойно получают аттестат после 9-го класса, поступают в колледжи на сборщиков дронов и живут дальше без всяких там кораблей и лишних иллюзий», – говорится в обращении.

В комитете по образованию признали, что идея заслуживает как минимум обсуждения. По предварительным расчётам, переход на неполное среднее образование позволит сэкономить миллиарды рублей. Впрочем, организаторы праздника угрожают в случае реформы проводить «Алые паруса» в честь окончания 9-го класса, чтобы «сохранить любимую петербуржцами традицию».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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