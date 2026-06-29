 

Верховный суд отклонил апелляцию Трампа против признания его виновным в сексуализированном насилии

29.06.2026, 19:00, Разное
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Верховный суд США отказался принимать к рассмотрению апелляцию президента США Дональда Трампа против вердикта суда низшей инстанции, обязавшей его выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл пять миллионов долларов за сексуализированное насилие.

«Это решение подтверждает вердикт суда присяжных, которые единогласно постановили, что президент Трамп совершил сексуализированное насилие, а затем пытался очернить Кэролл. Его многочисленные попытки оспорить приговор провалились. Сегодня Верховный суд положил конец попыткам Трампа избежать ответственности за свои действия», – сказала адвокат писательницы Роберта Каплан.

Первоначальный вердикт был вынесен судом в мае 2023 года. Кэрролл утверждала, что осенью 1995 года или весной 1996 года Дональд Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Согласно опубликованной ей книге, Трамп прижал ее к стенке, начала целовать, а затем насильно принудил к половому акту.

Присяжные федерального суда Манхэттена не стали признавать происшедшее изнасилованием. В то же время они постановили, что пострадавшая имеет право на компенсацию, и присудили 2,02 миллиона долларов за нападение и 2,98 миллиона за последующие попытки ее очернить.

Отметим, что в рамках другого делопроизводства Федеральный суд Манхеттена приговорил Трампа к выплате Кэррол 83,3 миллионов долларов.


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