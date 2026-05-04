Взрыв в британском Бристоле — двое погибших, среди пострадавших – ребенок

Два человека погибли и еще трое пострадали при взрыве, который произошел в жилом доме в британском Бристоле. Погибшие – мужчина и женщина, среди пострадавших ребенок. Происшедшее не квалифицируется как теракт.

Глава полиции округа Эвон и Сомерсет Матт Эббс сообщил, что речь идет о «бытовом инциденте». В то же время правоохранители отмечают: обстоятельства взрыва «подозрительные», а расследование «сложное и деликатное».

Причина взрыва на данный момент не называется.