 

ВСУ — ночью перехвачены 89 из 108 БПЛА. МО РФ — сбиты 53 беспилотника, есть жертвы

06.05.2026, 8:04, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М», одну авиационную ракету Х-31 и 108 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 89 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания трех ракет и девяти ударных БПЛА в восьми локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб в Днепре, Харькове, Запорожье и Херсоне, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 53 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московским регионом, Крымом и Черным морем. Сообщалось об убитых в Джанкое. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

