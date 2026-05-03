 

ВСУ — ночью перехвачены 249 из 268 БПЛА. МО РФ — сбиты 334 беспилотников

03.05.2026, 7:34, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 3 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистическую ракету «Искандер-М» и 268 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 249 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 19 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в одной локации. Причинен ущерб, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 3 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 334 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Крымом. В частности были атакованы порты в Ленинградской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

