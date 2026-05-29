 

ВСУ — ночью перехвачены 217 из 232 БПЛА. МО РФ — сбиты 208 беспилотников

29.05.2026, 8:30, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине одну ракету «Искандер-М»/С-400 и 232 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 217 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Днепропетровской области, есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 208 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Власти Краснодарского края признали попадание украинского БпЛА по территории порта Темрюк, в результате которого начался пожар. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

