 

ВСУ — ночью перехвачены 138 из 147 БПЛА. МО РФ — сбиты 62 беспилотника

28.05.2026, 8:00, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине одну аэробаллистическую ракету «Кинжал» и 147 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 138 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания ракеты и 9 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падения фрагментов в 6 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 62 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, Крымом и Азовским морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

