Фабрика ENGINEAI в Шэньчжэне выпускает одного андроида каждые 15 минут

Китайская компания ENGINEAI объявила о выпуске первой партии роботов на новой фабрике в Шэньчжэне. Этот производственный комплекс специально создавался для поточного производства роботов – здесь изделия проходят не только сборку, но и весь цикл проверок перед отправкой клиентам. Утверждается, что когда конвейер работает без остановок, фабрика площадью 12 000 кв. м. производит нового робота каждые 15 минут.

Трудно удержатся от мрачного юмора, ведь на этой фабрике создаются гуманоидные роботы модели T800 – прямо как хрестоматийный «первый» Терминатор. Да и Скайнет порадовался бы таким темпам производства — тем более, что ENGINEAI уже анонсировала строительство в научном парке Юньчжи в Чжэнчжоу нового завода, который сможет выпускать свыше 10 000 роботов в год. И как вишенка на торте – они предназначены для интеграции в человеческие коллективы, для замены людей на однообразной работе. Или в качестве инспекторов на производстве.

Такие темпы производства продиктованы спросом на заводских роботов в Китае для компенсации нарастающего дефицита рабочих рук из-за негативной демографической ситуации. Гуманоидные роботы уже стали ценным коммерческим товаром, поэтому ENGINEAI со своими планами без труда привлекла только в апреле очередные $200 млн инвестиций, а ее капитализация выросла до $1,4 млрд. В ассортименте компании есть как заводские, так и универсальные модели, легкие и тяжелые, гуманоидные и четвероногие.

