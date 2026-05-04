ВСУ — ночью перехвачены 135 из 155 БПЛА. МО РФ — сбиты 117 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 155 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 135 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 14 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в четырех локациях. Причинен ущерб в Сумской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 117 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.