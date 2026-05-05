 

ВСУ — ночью перехвачены 1 из 11 ракет, 149 из 164 БПЛА, есть жертвы. МО РФ — сбиты 289 беспилотников

05.05.2026, 8:34, Разное
  Поддержать в Patreon

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 5 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 11 баллистических ракет «Искандер-М» и 164 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате одной ракеты и 149 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 8 ракет и 14 ударных БПЛА в 14 локациях, а также падения фрагментов в 10 локациях. В Полтавской области не менее четырех погибших и более 30 раненых, причем российские военные атаковали спасателей после первого удара. Есть также пострадавшие в Черниговской и Киевской областях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 289 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и Азовским морем. В частности, в Чебоксарах был атакован завод «ВНИИР-Прогресс», который производит навигационные модули «Комета» для российских дронов, крылатых и баллистических ракет. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

05.05 / Козодои синхронизировали свои перелеты и пищеварение с лунным циклом

05.05 / 85-летний москвич излечился от импотенции после отказа от VPN

05.05 / На Урале придумали, как эффективно отслеживать грозовые пожары

05.05 / Прочность и пластичность сплавов проверили еще до производства

05.05 / Ноттингем претендует на звание «подземной столицы» Европы

05.05 / Дайверы нашли военный корабль США, потопленный немецкой подлодкой в 1918 году

05.05 / SOUTHCOM — в Тихом океане атакованы «наркотеррористы» – двое убитых

05.05 / В целях безопасности москвичам 9 мая запретят выходить на улицу

05.05 / Ученые проверили гипотезу о том, что Венера — «погибшая» копия Земли

04.05 / Наезд на пешеходов в центре Лейпцига — за рулем был уроженец Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике