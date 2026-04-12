Впервые в истории космонавтики на Международной космической станции приготовили пасхальные яйца

Командир 74-й экспедиции на МКС Сергей Кудь-Сверчков доложил патриарху Кириллу о завершении сложнейшего эксперимента – 12 апреля в космосе впервые сварили и окрасили пасхальные яйца.

Сварить яйцо в невесомости не так легко, как на Земле. Кипящую воду невозможно удержать в кастрюле – она разлетится по кораблю в виде мелких шариков. Поэтому варочная камера должна быть герметичной. Однако в герметичной камере кипяток создаст слишком высокое давление – оно раздавит яйца. Поэтому Роскосмос с 2001 года разрабатывал устройство, способное нагревать яйцо в водной среде с луковой шелухой до 100 градусов при давлении 730-770 миллиметров. Испытания 850-килограммовой варочно-окрасочной камеры были ещё не завершены, но её всё-таки доставили на МКС.

«В этом году чудесным образом в один день совпали 65-летний юбилей полёта Юрия Гагарина и светлый праздник Пасхи. И наши космонавты в этот день показали, что преград для праздника нет не только на Земле, но и во Вселенной», – говорится в пресс-релизе Роскосмоса.

Празднование Пасхи в космосе не обошлось без инцидентов. Астронавты NASA Кристофер Уильямс и Джессика Меир, которым предложили побиться пасхальными яйцами, при соударении яиц разлетелись в разные стороны и получили ушибы, а француженка Софи Адено вдохнула осколок скорлупы и едва не задохнулась.

Московская патриархия надеется, что пасхальная варочно-окрасочная камера войдёт в состав обязательного оборудования для планируемой на 2069 год российской марсианской экспедиции.

