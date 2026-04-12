 

Водородная кухонная плита может проработать шесть часов на 100 г воды

12.04.2026, 17:29, Разное
Стартап Greenvize из Индии представил революционное решение для системы общепита – кухонную плиту, которая работает на водороде. Она потребляет минимальное количество энергии — примерно 1 кВт•ч за 6 часов непрерывной работы одной конфорки. Для сравнения, индукционная плита за то же время израсходует 12 кВт•ч.

Источником водорода здесь служит вода, но необычная, а дистиллированная или предельно хорошо очищенная через систему обратного осмоса. На 6 часов работы потребуется всего 100 мл, побочный продукт – кислород, который будет насыщать атмосферу кухни. В плиту встроен электролизер, а водород сразу подается на конфорку, где и сжигается, что позволяет сэкономить на емкостях для его хранения.

Впрочем, Greenvize готов изготовить и систему для подключения баллонов с водородом. Например, если источником энергии являются солнечные панели, это поможет создавать запасы газа в дневное время, чтобы затем готовить на них пищу ночью. Или же использовать водород из каких-то других источников, но вариант с получением его из воды и немедленным сжиганием самый предпочтительный – из-за вопросов безопасности.

Конструкция плиты сделана из толстой нержавеющей стали, она оснащена несколькими механизмами безопасности и специально спроектирована для длительной эксплуатации в сложных условиях. Например, потребителями в сельской глубинке, где всегда есть дефицит топлива и энергии. Стоимость водородной плиты с одной конфоркой составляет $1128, с двумя — $1610.Источник &#8212 pv-magazine

