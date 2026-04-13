 

Во избежание новых наводнений Махачкала избавится от самостроя: все самовольные постройки получат надлежащие документы

13.04.2026, 18:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Власти Махачкалы отреагировали на обвинения в том, что недавнее наводнение в городе произошло из-за хаотичной самовольной застройки. Согласно этой версии, если бы самострой не зажимал русла рек и не нарушал спроектированные ещё в советские годы системы водооттока, то основные объёмы воды рассеялись бы, не размывая фундаменты.

Город признал проблему и поставил себе срок в два месяца, чтобы полностью избавиться от самостроя. Делать это будут путём легализации существующих построек – от их владельцев потребовали в течение 30 календарных дней передать в мэрию рукописные заявления в свободной форме с просьбой легализовать строительство. Все заявления будут удовлетворены, после чего власти сами проинспектируют все дома, выявят оставшиеся самострои, самостоятельно оформят на них документы и вручат владельцам, но уже вместе со штрафом в размере 2000 рублей.

«Честно говоря, негативно восприняли этих умников из Москвы. Они приехали без уважения, говорят, что мы сами виноваты, самострой развели, туда-сюда, – рассказал источник в администрации. – Но мы спорить не будем, мы им сказали: к лету у нас самостроя вообще не будет. Всё будет легально, всем бумаги сделаем, всех внесём в реестры. И если ещё раз такая вода поднимется, если ещё раз фундаменты размоет, то посмотрим, что эти профессоры тогда скажут, как выкручиваться будут».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.04 / Трамп — «Иран хочет возобновить переговоры. К нам уже обратились»

13.04 / Федеральный суд отклонил иск Трампа против WSJ на сумму 10 млрд долларов

13.04 / Французская корпорация Lafarge признана виновной в финансировании террора

13.04 / Трамп пообещал бороться с иранскими ударными катерами как с судами наркоторговцев

13.04 / 65-летний глава Госкоммолодёжи проиграл компьютеру в шашки на кибертурнире и назвал программистов «дебилами-ЕГЭшниками»

13.04 / Ученые показали, как искусственные атомы ведут себя под воздействием света

13.04 / Над Грецией заметили секретный американский стелс-беспилотник

13.04 / В Италии предъявлены обвинения водителю «скорой», подозреваемому в убийствах пациентов

13.04 / В рассекреченных документах ЦРУ нашли план Аллена Даллеса по уничтожению СССР с помощью цензуры

13.04 / Древние люди добывали камень еще 220 000 лет назад в Южной Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике