Во избежание новых наводнений Махачкала избавится от самостроя: все самовольные постройки получат надлежащие документы

Власти Махачкалы отреагировали на обвинения в том, что недавнее наводнение в городе произошло из-за хаотичной самовольной застройки. Согласно этой версии, если бы самострой не зажимал русла рек и не нарушал спроектированные ещё в советские годы системы водооттока, то основные объёмы воды рассеялись бы, не размывая фундаменты.

Город признал проблему и поставил себе срок в два месяца, чтобы полностью избавиться от самостроя. Делать это будут путём легализации существующих построек – от их владельцев потребовали в течение 30 календарных дней передать в мэрию рукописные заявления в свободной форме с просьбой легализовать строительство. Все заявления будут удовлетворены, после чего власти сами проинспектируют все дома, выявят оставшиеся самострои, самостоятельно оформят на них документы и вручат владельцам, но уже вместе со штрафом в размере 2000 рублей.

«Честно говоря, негативно восприняли этих умников из Москвы. Они приехали без уважения, говорят, что мы сами виноваты, самострой развели, туда-сюда, – рассказал источник в администрации. – Но мы спорить не будем, мы им сказали: к лету у нас самостроя вообще не будет. Всё будет легально, всем бумаги сделаем, всех внесём в реестры. И если ещё раз такая вода поднимется, если ещё раз фундаменты размоет, то посмотрим, что эти профессоры тогда скажут, как выкручиваться будут».

