Внук Кеннеди заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю

Джек Шлоссберг, внук президента США Джона Кеннеди и один из ведущих кандидатов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка Джеральда Надлера, заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю и считает, что США «уже проиграли» войну с Ираном.

Как пишет Ynet со ссылкой на предвыборные дебаты в синагоге Stephen Wise Free Synagogue в Манхэттене, Шлоссберг, еврей по отцовской линии, сказал, что проголосовал бы за инициативу сенатора Берни Сандерса о блокировании передачи Израилю бомб и военного оборудования на сумму 440 миллионов долларов.

По словам Шлоссберга, противодействие войне с Ираном должно означать и отказ от финансирования этой войны. При этом он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает финансирование системы ПРО «Железный купол» и признает Израиль еврейским государством. Его позиция прозвучала на фоне внутридемократической борьбы за округ NY-12, где вопрос отношения к Израилю и войне с Ираном стал одним из центральных в кампании.