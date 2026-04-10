 

Власти отчитались об успешной блокировке 95% приложений и сайтов для изучения иностранных языков

10.04.2026, 17:04, Разное
Власти выявили и заблокировали до 95% IP-адресов, использовавшихся для функционирования веб-сайтов и приложений для изучения иностранных языков – такая цифра содержится в отчёте правительства, направленном в комитет Госдумы по цифровому развитию.

Помимо прочего, удалось выявить шаблоны трафика, характерные для наиболее популярных лингвистических программ – это позволит блокировать их даже при использовании прокси- и VPN-сервисов (с отдельными протоколами).

«В России впервые в мире разработали комплекс проверок, который позволяет по ограниченному числу дампов (слепков) веб-трафика с высокой вероятностью определить, что пользователь пытается изучать иностранные языки, и пресечь эти попытки», – говорится в документе.

Мониторинг отзывов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подтвердил эффективность выбранной методики: многие граждане жалуются на перебои в работе образовательных программ, некоторые бросают изучение иностранных языков. Кроме того, в отчёте говорится об ещё одном «косвенном положительном эффекте» – некоторые пользователи перед удалением такого ПО ставят ему низкую оценку и тем самым снижают общий рейтинг программы.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

