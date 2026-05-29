Власти Франции намерены расследовать дело о насилии в отношении участников «флотилии Сумуда»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что обратился к прокурору с просьбой расследовать обращение в Израиле с французскими активистами «флотилии Сумуда», направлявшейся в сектор Газы.

По словам Барро, на основании полученных сообщений он запросил информацию у генерального консула Франции в Турции, который уведомил его о «сексуальном насилии, воздействии холода, побоях и повторяющихся унижениях» французских граждан.

Глава МИД Франции заявил, что все эти действия, если сведения подтвердятся, могут представлять собой уголовные преступления, поэтому он решил передать материалы прокурору.