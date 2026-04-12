Великобритания формирует коалицию для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе

Лондон объявил о формировании широкой международной коалиции совместно с Францией и другими партнерами для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Представитель британского правительства заявил CNN, что пролив «не должен облагаться пошлинами» и что его открытие «срочно необходимо для поддержки мировой экономики».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Великобритания направит тральщики в район пролива для его разминирования. Это заявление Трамп сделал вскоре после того, как объявил о намерении американского ВМС установить блокаду акватории.

При этом, по данным CNN, Лондон не намерен участвовать в американской блокаде. Премьер-министр Кир Стармер еще в прошлом месяце сообщал, что британские противоминные системы уже развернуты в регионе.