 

Великобритания формирует коалицию для защиты свободы судоходства в Ормузском проливе

12.04.2026, 20:09, Разное
  Поддержать в Patreon

Лондон объявил о формировании широкой международной коалиции совместно с Францией и другими партнерами для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

Представитель британского правительства заявил CNN, что пролив «не должен облагаться пошлинами» и что его открытие «срочно необходимо для поддержки мировой экономики».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Великобритания направит тральщики в район пролива для его разминирования. Это заявление Трамп сделал вскоре после того, как объявил о намерении американского ВМС установить блокаду акватории.

При этом, по данным CNN, Лондон не намерен участвовать в американской блокаде. Премьер-министр Кир Стармер еще в прошлом месяце сообщал, что британские противоминные системы уже развернуты в регионе.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике