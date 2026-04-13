Ведущий кандидат на пост губернатора Калифорнии вышел из борьбы после обвинений в изнасиловании

Член Палаты представителей США от Демократической партии Эрик Суолуэлл сообщил о выходе из борьбы за пост губернатора Калифорнии в связи с выдвинутыми против него обвинениями в сексуальных преступлениях.

«Я останавливаю свою кампанию. Хочу сказать семье, сотрудникам, друзьям и сторонникам – я глубоко сожалею об ошибках в суждениях, сделанных в прошлом. Что касается серьезных, ложных обвинений – я буду бороться, но это моя борьба, а не моей кампании», – сообщил он.

Конгрессмен считался одним из фаворитов предвыборной гонки. Однако несколько дней назад в СМИ появились публикации о его неподобающем отношении к женщинам. Одна из бывших сотрудниц рассказала, что, когда она была пьяна, политик жестоко изнасиловал ее. Другие женщины утверждали, что он посылал им непристойные фотографии.

Прокуратура начала расследование. Суолуэлл отверг обвинения. Однако многие союзники и спонсоры избирательной программы поспешили заявить о прекращении поддержки, призвав его выйти их борьбы. Политику пришлось последовать этим требованиям.