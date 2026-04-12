 

В Венгрии завершились парламентские выборы, они прошли при рекордной явке

12.04.2026, 19:23, Разное
  Поддержать в Patreon

В Венгрии прошли 12 апреля парламентские выборы, которые по сути, стали референдумом по вопросу о европейском пути развития. Несмотря на то, что избирательные участки должны были закрыться в 19:00 по местному времени, однако они продолжили работу, чтобы дать проголосовать всем, кто уже стоял в очереди.

Экзит-поллы не публиковались, однако опросы, проведенные накануне выборов, предрекают победу оппозиционной партии «Уважение и свобода», возглавляемой Петером Мадьяром, выступающей за сближение с Европейским Союзом.

Лидер партии Fidesz Виктор Орбан, сторонник сближения с Россией и США, может лишиться поста премьер-министра, который он занимает последние 16 лет. Политические противники обвиняют его не только в союзе с Владимиром Путиным, но и в коррупции. Отметим также, что Орбан – один из немногих европейских лидеров, поддерживающих Израиль.

Явка на нынешних выборах стала рекордной в истории Венгрии. По состоянию на 17:00 по местному времени, за два часа до закрытия избирательных участков, она составила 74,23%. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году – тогда в голосовании приняли участие 73,51 избирателей.

За несколько дней до голосования вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Будапешт, чтобы выразить Орбану поддержку, в том числе – в противостоянии с ЕС. Также стало известно о секретном договоре Венгрии с Россией.

Вечером 12 апреля Орбан обратился с призывом к избирателям: «Не принимайте решения, которое завтра нельзя будет изменить». Это было воспринято как проявление неуверенности лидера Fidesz, который занимает пост главы правительства более полутора десятилетий.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике