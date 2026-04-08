В Узбекистане найден древнейший город Шелкового пути возрастом более 3000 лет

Китайско-узбекская археологическая группа обнаружила в Узбекистане остатки города возрастом 3000 лет, что делает его одним из старейших городов-государств на Шелковом Пути. Фактически, сам Путь и начал формироваться в раннем железном веке из цепочки таких поселений. Они служили опорными пунктами для путников и быстро выросли в центры древних цивилизаций.

Город получил название Бандихан II — по одноименному оазису, в котором он расположен. Его примерное расположение открыли еще в 1969 году, но раскопки начались только в 2023 году. Сейчас отрыто менее 1/30 города, но находки уже впечатляют. Бандихан буквально переполнен древними артефактами, которые способны многое рассказать археологам о тех временах и культурах.

Например, здесь найден богатый дом — целый комплекс из нескольких связанных помещений, одно из которых было спальней и освещалось по ночам лампой. На это указывают следы в нише, где она стояла – от многолетнего жара пламени материал деформировался. Значит, лампу жгли долго и часто, а у жителей дома был доступ к дефицитному в степи топливу.

Среди других находок морские раковины, бронзовые ножи, многочисленная кухонная утварь и инструменты для обработки зерна. Защитная стена поселения имеет сложную трапециевидную форму в поперечнике, что указывает на немалые познания ее строителей в фортификациях. А еще в Бандихане найдены обломки дорогой керамической посуды, аналогичной находкам из других мест обитания культуры Яз и Бактрийского царства.Источник — The Global Times