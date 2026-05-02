 

В Таиланде пресечена деятельность центра, в котором находились около 90 израильских детей

02.05.2026, 21:04, Разное
  Поддержать в Patreon

Власти Таиланда провели рейд в детском центре на острове Ко-Пханган, где, по данным местных СМИ, обнаружили 89 израильских детей в возрасте от 2 до 12 лет. Как пишет Bangkok Post, учреждение, которым, по версии властей, управляли тайцы и иранцы, работало с нарушением лицензии: разрешение было выдано только на уход за 18 детьми в возрасте от 2 до 5 лет, однако фактически на месте действовала незарегистрированная частная школа.

По данным The Nation, в ходе проверки также были выявлены 40 граждан Мьянмы и 12 иностранцев других национальностей. Некоторые из них работали с нарушением правил трудоустройства. Девяти подозреваемым предъявлены различные обвинения, включая найм иностранных работников без разрешений, нарушение правил работы детского учреждения и создание неформальной частной школы без лицензии. Среди фигурантов дела названы 61-летняя жительница Таиланда, двое 45-летних граждан Ирана, а также иностранные работники из США, ЮАР и Франции.

Операция была проведена военными, полицией, иммиграционной службой и местными властями после жалоб в соцсетях на незаконную предпринимательскую деятельность иностранцев, в том числе израильтян, на Ко-Пхангане. Задержанные переданы полиции острова для дальнейшего разбирательства. При этом СМИ не сообщают о задержании граждан Израиля.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

02.05 / Генсек ООН попросил завершить все международные конфликты до выхода GTA 6

02.05 / Госдума запретила россиянам фотографировать котов

02.05 / Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

02.05 / Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

02.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1529-й день войны

02.05 / Союз демократических политиков России в Вильнюсе объяснил, когда призывы к убийствам считаются «деколонизационной риторикой»

02.05 / Премьер-министр Великобритании — запрет пропалестинских маршей может быть оправдан

02.05 / Темной материи в «нитях» предсказали повышенную светимость

02.05 / Пентагон объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии

02.05 / Самая большая в Империи клюкальная линия открылась на Уральской вагонной мануфактуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике