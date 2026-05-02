 

Госдума запретила россиянам фотографировать котов

02.05.2026, 16:00, Разное
Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», которые призваны защитить законные права домашних кошек.

Согласно новым нормам, теперь гражданам запрещается производить фото и видеосъёмку питомцев без письменного разрешения зоопсихолога Россельхознадзора.

«Как вы знаете, каждая фотография крадёт у кошки день жизни, а про видео страшно сказать. Также подобные съёмки могут ввести животное в стресс, поэтому мы и приняли решение навести в этой сфере порядок», – сказал замглавы Россельхознадзора Иван Марвин. 

За несанкционированную съёмку питомцев гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а за публикацию подобного фото и видео предусмотрена уголовная ответственность – тюремное заключение сроком до пяти лет с конфискацией камеры или фотоаппарата.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

