Генсек ООН попросил завершить все международные конфликты до выхода GTA 6

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в неформальной обстановке предложил мировым державам завершить военные действия до 19 ноября 2026 года – даты выхода игры Grand Theft Auto 6. Соответствующее заявление, как сообщает CNN, прозвучало во время фестиваля лилий на японском острове Иэдзима (префектура Окинава) 1 мая 2026 года, куда генсек прибыл в рамках служебной командировки.

Журналисты телеканала CNN попытались задать Гутерришу вопросы об очередных ударах Ирана по объектам США, на что генсек сначала постарался скрыться, пытаясь затеряться в толпе гостей, дегустировавших местные морепродукты под традиционную музыку.

«Я озабочен ситуацией, как и все. Но давайте будем честны: все сейчас ждут одного – 19 ноября, когда выйдет GTA 6. Зачем мне ваши бомбы? Давайте перестанем ссориться, будем наслаждаться жизнью, купаться, танцевать, а осенью завернемся в пледы, заварим чай и поиграем в эту замечательную игру», – заявил Гутерриш, после того как журналисты догнали его у одного из фургончиков с угощениями.

По словам генсека, официально ООН приостановит свою деятельность на месяц после выхода игры, так как «все сотрудники секретариата уходят в отпуск».

«Вопросы о конфликтах вызывают у меня тревожность и стресс, поэтому я попросил бы их сегодня мне не задавать. А сейчас прошу оставить меня, господин премьер-министр Новой Зеландии ожидает меня с серфом на пляже», – добавил Гутерриш, после чего направился в сторону побережья.

