 

Генсек ООН попросил завершить все международные конфликты до выхода GTA 6

02.05.2026, 18:00, Разное
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в неформальной обстановке предложил мировым державам завершить военные действия до 19 ноября 2026 года – даты выхода игры Grand Theft Auto 6. Соответствующее заявление, как сообщает CNN, прозвучало во время фестиваля лилий на японском острове Иэдзима (префектура Окинава) 1 мая 2026 года, куда генсек прибыл в рамках служебной командировки.

Журналисты телеканала CNN попытались задать Гутерришу вопросы об очередных ударах Ирана по объектам США, на что генсек сначала постарался скрыться, пытаясь затеряться в толпе гостей, дегустировавших местные морепродукты под традиционную музыку.

«Я озабочен ситуацией, как и все. Но давайте будем честны: все сейчас ждут одного – 19 ноября, когда выйдет GTA 6. Зачем мне ваши бомбы? Давайте перестанем ссориться, будем наслаждаться жизнью, купаться, танцевать, а осенью завернемся в пледы, заварим чай и поиграем в  эту замечательную игру», – заявил Гутерриш, после того как журналисты догнали его у одного из фургончиков с угощениями.

По словам генсека, официально ООН приостановит свою деятельность на месяц после выхода игры, так как «все сотрудники секретариата уходят в отпуск».

«Вопросы о конфликтах вызывают у меня тревожность и стресс, поэтому я попросил бы их сегодня мне не задавать. А сейчас  прошу оставить меня, господин премьер-министр Новой Зеландии ожидает меня с серфом на пляже», – добавил Гутерриш, после чего направился в сторону побережья.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

02.05 / Госдума запретила россиянам фотографировать котов

02.05 / Кошелек римского воина отразил переход от монет к металлолому в поздней античности

02.05 / Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки

02.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1529-й день войны

02.05 / Союз демократических политиков России в Вильнюсе объяснил, когда призывы к убийствам считаются «деколонизационной риторикой»

02.05 / Премьер-министр Великобритании — запрет пропалестинских маршей может быть оправдан

02.05 / Темной материи в «нитях» предсказали повышенную светимость

02.05 / Пентагон объявил о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии

02.05 / Самая большая в Империи клюкальная линия открылась на Уральской вагонной мануфактуре

02.05 / Физики объяснили возникновение Вселенной без сингулярности

