В школах Флориды скоро появятся первые дроны для мгновенной реакции на «шутинги»

В школе города Дельтона (штат Флорида) могут появиться дроны, размещаемые на потолке для противодействия вооруженным нападающим. Устройства Black Arrow от стартапа Mithril Defense способны летать по коридорам со скоростью 160 км/ч, включать сирены, мигать и распылять едкий перцовый гель. Сейчас штаты Флорида и Джорджия внедряют эту систему безопасности при поддержке более чем в пол-миллиона долларов. Ключевой фактор подхода — скорость: операторы из Остина (Техас) могут достичь нападающего быстрее, чем охрана на месте.

Идея платформы Campus Guardian Angel родилась в 2023 году. В команде есть ветераны и киберспортсмены, использующие ПО от Fortnite для создания 3D-карт школ. В отличие от полицейских дронов, аппараты Mithril заряжаются в потолочных боксах. При активации они взлетают тройками и передают видео в приложение, которым пользуется полиция. Батареи хватает на 10–15 минут полноценной работы.

Технология стоит около 8 долларов на ученика в месяц. В Техасе родители уже собрали более 200 000 долларов на ее развертывание — хотя критики указывают на этические проблемы. Так, профессор Барри Фридман считает, что деньги лучше потратить на проблему кризиса психического здоровья среди учащихся образовательных школ, а Джей Стэнли из ACLU предупреждает о риске чрезмерного применения силы. Руководители проекта настаивают, что дроны активируются только при появлении в школе стрелка, хотя всегда остается вероятность, что случайные люди все равно могут пострадать.

Источник — Wall Street Journal