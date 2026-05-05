 

В Ростехе разработали аккумуляторы, которым не страшны морозы и сквозные повреждения

05.05.2026, 12:48, Разное
Изображение иллюстративное

Специалисты «Проектных технологий», входящих в состав «Ростеха», разработали перспективные аккумуляторные батареи, без проблем переносящие морозы, сильные вибрационные нагрузки и попадание осколков или пуль. Причем в отличие от традиционных электролитных АКБ, новинки можно размещать в любом положении.

Данные батареи будут широко применяться для запуска силовых установок, которыми оснащается тяжелая техника, включая военную, в армейских системах обеспечения электропитанием центров управления и командных пунктов, а также крупных узлов связи.

Конструкция изделий не имеет электролита в обычном жидком виде — им наполнены специальные стекловолоконные «губки». Такое решение защищает корпус батареи от утечки электролита даже при тяжелых повреждениях, обеспечивая ее бесперебойную работу. При этом отмечается, что ранее подобные источники питания для военных нужд не производились.

Новые защищенные батареи, получившие необходимые сертификаты о готовности к работе в тяжелых условиях флота, уже устанавливаются на ряде объектов, относящихся к морской инфраструктуре, на различной технике Российского морского регистра судоходства.

