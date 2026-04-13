 

В России возбуждено уголовное дело против израильской журналистки Марианны Беленькой

13.04.2026, 9:39, Разное
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении израильской журналистки Марианны Беленькой. Беленькая сотрудничает, в том числе, и с NEWSru.co.il.

«Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Беленькой Марианны. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», – цитирует заявление ГСУ СК по Москве агентство ТАСС.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Беленькой в розыск. По версии следствия, она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

«Все, что меня интересует – заниматься своим любимым делом, т.е. Ближним Востоком, жить своей жизнью. И очень рада, что эта возможность у меня есть, в отличие от многих коллег в России. Вот им я желаю сил и терпения, и восхищаюсь теми, кто переживает все это будучи в РФ и кому грозит реальная опасность сесть в тюрьму», – сообщила Марианна Беленькая нашей редакции.

ПОСЛЕДНЕЕ

13.04 / Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

13.04 / Ведущий кандидат на пост губернатора Калифорнии вышел из борьбы после обвинений в изнасиловании

13.04 / На МКС замироточил компрессор кислородного генератора

13.04 / Асгард-археи и бактерии впервые показали прямой контакт, создавший предка всех животных и растений

13.04 / Папа Лев XIV начинает визит в Африку с мусульманской страны

13.04 / В России разработали принтер для микроэлектроники, не требующий расходников

13.04 / Трамп обвинил Папу Римского в слабости и близости к левым

13.04 / Итоги выборов в Венгрии — поражение Орбана, рекордная явка

12.04 / Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии

12.04 / Ставропольские ученые предложили перерабатывать молочные отходы в воду

