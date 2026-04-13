 

В России разработали принтер для микроэлектроники, не требующий расходников

13.04.2026, 8:14, Разное
Изображение сгенерировано нейросетью

Российскими учеными из МФТИ разработан и подготовлен к массовому производству принтер, использующий сухую аэрозольную печать. Он позволит быстро и недорого изготавливать микроэлектронные составляющие из наночастиц не требуя для этого жидкие чернила, какие-либо растворители или связующие вещества. Устройство уже прошло этап государственных приемочных испытаний.

Вотличие от традиционно применяемой фотолитографии, данная технология не требует специальных помещений с идеальной чистотой, вакуумного оборудования, агрессивных химических соединений и отличается ощутимой экономией материалов. Кроме того, при такой методике практически отсутствуют загрязнения, появляющиеся при применении жидких чернил и не в лучшую сторону влияющие на качество конечного продукта.

В основе работы перспективного принтера лежит механизм формирования наночастиц непосредственно в ходе печати за счет электрических газовых разрядов. После этого подготовленные частицы с помощью аэрозольного сфокусированного пучка перемещаются на подложку.

Размеры наночастиц, которые создает устройство, имеют размер от 5 до 15 нм. С их помощью формируются дорожки и ряд других элементов микрочипов. На первых испытаниях ученые выяснили, что полупроводники, изготовленные на таком принтере, по характеристикам сравнимы с кристаллами серебра — это делает новую технологию весьма перспективной для решения большого спектра задач.

