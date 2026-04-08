 

В России приговорены к длительным срокам заключения активисты молодежного движения «Весна»

08.04.2026, 17:08, Разное
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по делу молодежного оппозиционного движения «Весна», признанного в РФ экстремистским за организацию антивоенных манифестаций.

Анна Архипова приговорена к 12 годам лишения свободы, Ян Ксенжепольский – к 11 годам, Василий Неустроев – к десяти годам, Павел Синельников – к семи с половиной годам, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин – к шести годам и двум месяцам лишения свободы.

Как отмечает «Медуза», Хорошенин – единственный подсудимый, кто признал вину и дал подробные показания против остальных фигурантов дела как арестованных, так и уехавших из России, а также против людей, вообще не упоминаемых в материалах следствия.

Архипова в письме из СИЗО рассказывала, что после признательных показаний Хорошенин заявил другим обвиняемым: «В конце концов важно не то, как было на самом деле, а то, как следователь написал».

10.04 / Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

