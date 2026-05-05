В России появятся белые списки иностранных научных журналов

Министерство науки и высшего образования анонсировало создание реестра «идеологически подтверждённых» зарубежных научных изданий. Новый перечень, получивший рабочее название «Белый список», призван оградить российских исследователей от публикаций в журналах, чья редакционная политика не соответствует традиционным ценностям.

Формированием списка займётся специальная межведомственная комиссия, в которую войдут действующие академики РАЕН и специалисты РПЦ. Отбор иностранных журналов будет двухэтапным: на первом этапе эксперты изучат резолюции редколлегий за последние три года на предмет корректного отношения к исследованиям из России, на втором – каждый допущенный номер проходит стилистическую редактуру, в рамках которой из статей уберут двусмысленные формулировки и термины, не рекомендованные к употреблению в официальном научном дискурсе.

Как заявили в ведомстве, даже англоязычные источники теперь будут сопровождаться переводом на русский, выполненным аккредитованными бюро, чтобы исключить вольные трактовки графиков, таблиц и констант. Если иностранный автор позволит себе неоднозначные прогнозы в области климатологии или социологии, такую работу промаркируют как «частично соответствующую» и допустят к цитированию только после письменных разъяснений от российского соавтора. В Минобрнауки также рассматривают возможность введения «серых» и «чёрных» перечней для журналов, публикующих гипотезы, не согласованные с государственными научными центрами.

«Наука должна объединять. Мы долго терпели ситуацию, когда иностранные рецензенты позволяли себе править выводы наших учёных, – пояснил замглавы департамента научной политики Аркадий Стеклов. – Теперь каждый поступивший в библиотеку выпуск будет проверяться на соответствие государственному курсу. Таким образом мы напоминаем, что диссертация – не место для дискуссий с государством».

В министерстве подчеркнули, что доступ к оригинальным зарубежным базам данных сохранится, однако ссылаться на «неверифицированные» статьи при защите диссертаций запретят.

