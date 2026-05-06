 

В России появится САПР для разработки чипов под 90-нм техпроцесс

06.05.2026, 8:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Изображение иллюстративное

На этой неделе Минпромторг объявил тендер на создание программного обеспечения, на базе которого будет основаны российские системы автоматизированного проектирования (САПР). С их помощью станут подготавливать и изготавливать фотошаблоны, ориентированные на техпроцесс 90 нм. Что любопытно, по заданию они должны иметь совместимость с некоторыми белорусскими генераторами шаблонов.

Конкурс был объявлен в последних числах апреля, а общая стоимость проекта составляет немногим менее одного миллиарда рублей. Работы требуется завершить к концу осени 2028 года. В создаваемое ПО должны входить несколько основных блоков, включая модули загрузки технических данных, визуального наблюдения за процессором, создания эскизов, сборки фотошаблонов, а также ряд сопутствующих инструментов, обеспечивающих подготовку технической документации.

Данная программа продолжает курс на максимальное импортозамещение в области проектирования полупроводниковой продукции. Российские разработчики до 2022 года применяли в своей работе зарубежные решения Synopsys, а также Cadence, однако с установлением санкций в отношении России они стали недоступны, после чего Минпромторгом была утверждена «дорожная карта» по развитию САПР на период до 2030 года с общим финансированием в объеме почти 55 млрд рублей.

Согласно озвученным ранее планам, к 2030 году российскими IT-разботчиками будет представлено порядка 100 платформ автоматизированного проектирования, предназначенных для различных направлений, а немного позднее, после 2030 года, стартует активная разработка подобного программного обеспечения под 28-нм технологические нормы.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

06.05 / ВСУ — ночью перехвачены 89 из 108 БПЛА. МО РФ — сбиты 53 беспилотника, есть жертвы

06.05 / Власти РФ сообщили о пяти погибших в Джанкое в результате атаки БПЛА

06.05 / «Рождество с куклами Barbie» — в Техасе приговорен к казни убийца девочки

06.05 / В школе в Бразилии ученик застрелил двух сотрудниц

06.05 / «Деловой спор» в Техасе — застрелены два человека, трое ранены, убийца арестован

05.05 / Госсекретарь США сообщил о завершении операции «Эпическая ярость» и достижении всех ее целей

05.05 / На японском острове Хоккайдо обнаружено тело пропавшей израильтянки

05.05 / Армия РФ нанесла удар авиабомбами по Запорожью, не менее 12 погибших

05.05 / В Японии пропала 22-летняя туристка из Израиля во время похода в горы

05.05 / Трамп — «У Ирана нет шансов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике