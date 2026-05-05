 

В РФ двух ученых осудили за «госизмену» за публикацию в иранском журнале

05.05.2026, 9:34, Разное
Новосибирский областной суд признал виновными в государственной измене главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Валерия Звегинцева и доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина.

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, каждому назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима по статье 275 УК РФ.

До вступления приговора в силу Звегинцев и Галкин останутся под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что дело было возбуждено из-за их публикации в иранском научном журнале по теме газовой динамики.

Звегинцев является основателем лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ, занимающейся гиперзвуковыми технологиями. Коллектив института ранее выступал в его поддержку, заявляя, что материалы Звегинцева и его коллег проходили экспертную проверку и сведений ограниченного доступа в них обнаружено не было.

Ранее по делам о госизмене были осуждены другие сотрудники ИТПМ: директор института Александр Шиплюк получил 15 лет колонии строгого режима, главный научный сотрудник Анатолий Маслов – 14 лет.

