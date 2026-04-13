В рассекреченных документах ЦРУ нашли план Аллена Даллеса по уничтожению СССР с помощью цензуры

В недавно обнародованных архивах в Лэнгли обнаружен меморандум главы ЦРУ Аллена Даллеса, датированный 1955 годом. Согласно документу, главную ставку американский стратег делал не на антисоветскую пропаганду, а на внедрение агентов в Главлит СССР. Целью было не ослабление, а ужесточение советской цензуры руками самих граждан СССР.

Даллес лично курировал операцию по внедрению сотен подготовленных агентов в органы по делам печати. Им предстояло вырезать из газет любые упоминания о неурожаях и авариях, требовать отключать телефонную связь «для профилактики» и глушить радиотрансляции. К 1980-м годам лишённые достоверной информации граждане верили любому слуху, который американцы запускали через своих агентов.

«Мы заставим русских своими руками обрезать себе телефонные провода, оставим их без радио и возможности отправить телеграмму, – писал Даллес Нельсону Рокфеллеру. – Когда единственной новостью станет передовица про рекордные надои в Урюпинске, любой слух о пустом прилавке покажется им откровением свыше. Чем старательнее они будут прятать правду, тем легче будут верить в нашу коварную ложь».

