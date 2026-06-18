В Пензе разработали зубную пасту для людей с сахарным диабетом

В Пензенском государственном университете сообщили о создании зубной пасты, которая подойдет людям с сахарным диабетом. Ее действующими компонентами стали экстракт дерева терминалии и гомогенат трутневого расплода, также известный как трутневое молочко. Эти компоненты помогают снижать воспаление и способствуют восстановлению тканей полости рта без применения антисептиков синтетического происхождения.

У людей с сахарным диабетом из-за ослабленного иммунитета, нарушения кровообращения и высокого содержания глюкозы в слюне часто развиваются заболевания полости рта — воспаление десен, стоматит, грибковые инфекции, гингивит и другие. Кроме того, у таких пациентов ткани заживают медленнее, чем у здоровых людей.

Большинство специализированных зубных паст содержат ряд синтетических антибактериальных компонентов, включая хлоргексидин. Такие средства нельзя использовать на постоянной основе, так как это может привести к устойчивости бактерий в полости рта и заметному потемнению эмали зубов.

При этом в составе геля, разработанного пензенскими специалистами, отсутствуют сахара и активные синтетические антисептики. Он основан на экстракте терминалии, содержащем большое количество полифенолов, флавоноидов и фенольных кислот, а также на трутневом молочке, содержащем вещества, стимулирующие регенерацию тканей.

Ученые ПГУ совместно с фармацевтической компанией «Парафарм» уже создали первый прототип такой пасты. В ближайшее время разработчики планируют провести фармакологические и доклинические исследования, после чего рассчитывают вывести продукт на рынок.

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