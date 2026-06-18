 

В Пензе разработали зубную пасту для людей с сахарным диабетом

18.06.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

В Пензенском государственном университете сообщили о создании зубной пасты, которая подойдет людям с сахарным диабетом. Ее действующими компонентами стали экстракт дерева терминалии и гомогенат трутневого расплода, также известный как трутневое молочко. Эти компоненты помогают снижать воспаление и способствуют восстановлению тканей полости рта без применения антисептиков синтетического происхождения.

У людей с сахарным диабетом из-за ослабленного иммунитета, нарушения кровообращения и высокого содержания глюкозы в слюне часто развиваются заболевания полости рта — воспаление десен, стоматит, грибковые инфекции, гингивит и другие. Кроме того, у таких пациентов ткани заживают медленнее, чем у здоровых людей.

Большинство специализированных зубных паст содержат ряд синтетических антибактериальных компонентов, включая хлоргексидин. Такие средства нельзя использовать на постоянной основе, так как это может привести к устойчивости бактерий в полости рта и заметному потемнению эмали зубов.

При этом в составе геля, разработанного пензенскими специалистами, отсутствуют сахара и активные синтетические антисептики. Он основан на экстракте терминалии, содержащем большое количество полифенолов, флавоноидов и фенольных кислот, а также на трутневом молочке, содержащем вещества, стимулирующие регенерацию тканей.

Ученые ПГУ совместно с фармацевтической компанией «Парафарм» уже создали первый прототип такой пасты. В ближайшее время разработчики планируют провести фармакологические и доклинические исследования, после чего рассчитывают вывести продукт на рынок.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.06 / В окаменелостях птерозавра сохранились химические следы его диеты

19.06 / Операторы связи будут брать плату с абонентов, чьи номера никогда не использовали мошенники и спамеры

19.06 / Что известно о «пептиде молодости» GHK-Cu и чем опасны инъекции

19.06 / Учёные нашли способ разрушать «вечные химикаты» PFAS — с помощью ультрафиолета и без реагентов

19.06 / Лавров пригрозил началом ядерного конфликта между Россией и NATO

19.06 / Миллионы людей принимают кальций и витамин D ради костей — масштабный анализ не нашел пользы

19.06 / МИД Швейцарии подтвердил отмену назначенных на пятницу переговоров Ирана и США

19.06 / Вэнс отложил поездку в Швейцарию на переговоры с Ираном «по причинам логистики»

18.06 / Стив Виткофф — Иран пригласит инспекторов МАГАТЭ на свои объекты

18.06 / Премьер-министр Болгарии заявил, что наложит вето на новые санкции ЕС против России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике