В Минтруда анонсировали внедрение индивидуальных планов трудовой повинности через портал Госуслуг

В рамках реинкарнации плановой экономики цифровая экосистема государственного управления выходит на новый уровень интеграции с жизнью граждан. С 1 сентября 2026 года для всех категорий населения, включая официально трудоустроенных, самозанятых и временно безработных, на портале «Госуслуги» начнут формироваться индивидуальные планы трудовой повинности.

Как пояснили в профильном ведомстве, новая система логически развивает успешный опыт внедрения индивидуальных планов содействия занятости для безработных, действующий с начала 2025 года. Если раньше алгоритмы лишь подбирали вакансии и назначали даты явки в центры занятости, то теперь нейросеть будет сама определять общественно полезную нагрузку, руководствуясь цифровым профилем человека и текущей ситуацией в народном хозяйстве.

Размер трудовой повинности, выраженный в человеко-часах на производстве эргономичных лопат или прополке импортозамещающей капусты, будет регулярно пересматриваться профилирующим алгоритмом каждые полтора месяца. Принцип планирования, когда система определяет цену без участия «невидимой руки рынка», уже доказал свою эффективность на примере агрегаторов такси, где пассажир едет за столько, сколько сказал алгоритм.

«Происходит возврат и реинкарнация плановой экономики в её лучшем виде, но теперь с геймификацией, – пояснил ведущий архитектор цифровых решений Иван Баринов. – Мы уходим от архаичного понятия «рынок труда», заменяя его нормой выработки. Гражданин, успешно выполнивший квоту по изготовлению шурупов, получает не только пособие или зарплату, но и соответствующий ачивмент-бейдж в личный кабинет, что открывает доступ к записи в поликлинику без очереди. Если же система посчитала, что ваша норма – 428 взмахов лопатой, значит, вы будете махать ровно столько, и это конец рыночной анархии».

