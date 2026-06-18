 

В Милане водителей трамваев обвинили в распространении интимных фото пассажирок с камер наблюдения

18.06.2026, 14:15, Разное
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В Милане отстранили от работы нескольких водителей трамваев после начала расследования их возможного участия в групповом WhatsApp-чате, где, предположительно, обсуждались женщины-пассажирки в сексистском и непристойном ключе, а также распространялись изображения, вероятно полученные с камер наблюдения.

Прокуратура Милана инициировала проверку в отношении как минимум одного сотрудника транспортной компании ATM. Его подозревают в незаконном доступе к IT-системам и возможном взломе видеонаблюдения для получения изображений пассажиров.

Итальянские СМИ сообщают, что в рамках дела у пяти других сотрудников-мужчин провели обыски, изъяв у них телефоны и другие электронные устройства для экспертизы. По версии следствия, водители обсуждали записи с камер трамваев, на которых были крупным планом видны части тела пассажирок, сопровождая их уничижительными и сексистскими комментариями.

Скандал стал известен после инцидента в трамвае №15: пассажирка заметила водителя вне смены, но в форме, который просматривал подобный чат в WhatsApp. Она сфотографировала экран его телефона и передала снимок активистке, которая сообщила об этом в транспортную компанию ATM.

В ATM заявили, что незамедлительно начали внутреннюю проверку и предпринимают меры для выяснения обстоятельств, а также для защиты пассажиров и сотрудников.

На данный момент неизвестно, были ли изображения получены с камер одного трамвая или нескольких, а также распространялись ли они за пределами чата. Организация Codacons, подавшая жалобу в прокуратуру, назвала ситуацию крайне серьезной и подчеркнула, что в случае подтверждения обвинений возможны уголовные дела и гражданские иски. Профсоюзы работников транспорта заявили, что уважение к человеческому достоинству и равенство полов являются ключевыми ценностями отрасли. Отдельно отмечается, что проблема онлайн-сексизма в Италии остается острой и периодически приводит к громким общественным скандалам.


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