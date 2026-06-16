 

В Массачусетсе выставлен самый большой в мире футбольный мяч

16.06.2026, 11:45, Разное
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Портовое управление Массачусетса официально вошло в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самому большому футбольному мячу в мире. Гигантская конструкция диаметром 14,6 метра установлена в парке Piers Park II в Восточном Бостоне и будет доступна для посетителей до 18 июня.

Новый рекорд превзошел достижение, установленное в Дохе в 2013 году, где был создан футбольный мяч диаметром более 12 метров. Перед отправкой в Бостон размеры конструкции были подтверждены профессиональными геодезистами на производственной площадке в Огайо, где мяч изготовили компании Britten, Inc. и Creative Inflatables.

Проект приурочен к предстоящему чемпионату мира по футболу FIFA и призван создать праздничную атмосферу в городе перед приездом болельщиков со всего мира. В честь рекорда Massport также передаст 100 футбольных мячей организациям и молодежным программам штата в сотрудничестве с Soccer Without Borders Massachusetts. После завершения выставки материалы гигантского мяча планируют максимально повторно использовать и переработать.


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