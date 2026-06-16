Саммит G7 во Франции, на повестке дня – Иран и Украина

Во французском курортном городке Эвиан недалеко от швейцарской границы открылся саммит G7 – семи ведущих западных государств. На повестке дня – два основных вопроса: война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости подписания серьезного и основательного соглашения, добавив, что будут обсуждаться открытие Ормузского пролива, британско-французская морская миссия и поиск альтернативных путей доставки энергоносителей из региона.

Отметим, что в переговорах примут участие лидеры Египта, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов, а в дискуссиях по Украине – президент этой страны Владимир Зеленский. Европейские лидеры отмечают, что ситуация на фронте и в российском тылу начала меняться в худшую для Владимира Путина сторону.

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