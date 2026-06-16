Строгое воспитание и физические наказания сделали детей склонными ко лжи

Исследователи из Национального университета Сингапура под руководством Дин Сяопань (Ding Xiao Pan), Ливэнь Юй (Liwen Yu) и Райана Хонга (Ryan Y. Hong) провели два долгосрочных исследования местных сингапурских семей. Результаты работы, опубликованные в журналах Child Development и Developmental Psychology, показали, что авторитарный подход подрывает внутренние моральные ценности детей как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.

В рамках первого исследования ученые полтора года вели наблюдение за 479 семьями. Общий стиль воспитания в доме оценивали, когда детям было четыре с половиной года, а спустя полтора года их проверили на склонность к обману с помощью игры в дартс.

Оказалось, 61% детей пошли на жульничество ради выигрыша. Главным фактором нечестного поведения стала именно повседневная строгость отцов. Как объяснили психологи, из-за жестких рамок и требований повиновения дети вырастали слишком самокритичными и панически боялись совершить ошибку. Жульничество во время теста становилось для них не актом протеста, а нездоровым защитным механизмом — способом соответствовать завышенным ожиданиям взрослых и заслужить их одобрение.

Второе исследование охватило 302 семьи с детьми в возрасте от семи до девяти лет и длилось три года. Специалисты изучали влияние различных форм родительского контроля и выяснили, что именно физические наказания (например, шлепки и пощечины) провоцируют стабильный рост лжи с годами. Более того, ученые обнаружили опасный порочный круг: жесткие меры со временем приводили к увеличению детского обмана, а участившаяся ложь, в свою очередь, провоцировала родителей на еще более агрессивные ответные действия.

Слишком строгое воспитание сказалось на ДНК Бельгийские ученые обнаружили, что для детей слишком строгих родителей характерно повышенное метилирование ДНК. Такой показатель коррелирует с ростом риска развития депрессии и даже склонностью к с… naked-science.ru

Отметим, что Сингапур — весьма специфический регион для подобных изысканий, поскольку физические наказания там укоренены на государственном и бытовом уровнях. В стране до сих пор законодательно разрешено битье палками (как в судебной системе за определенные правонарушения, так и в школах за проступки), специальные розги свободно продают в местных магазинах, а опросы показывают, что их использует большинство родителей. Тем не менее исследователи доказали: даже в среде, где общество исторически одобряет авторитетные методы, они все равно пагубно влияют на личность ребенка.

Авторы научной работы подчеркнули, что строгий контроль травмирует самовосприятие ребенка. Под воздействием силы дети укореняют в себе деструктивные убеждения вроде «меня будут любить, только если я все делаю идеально» или «я не имею права на ошибку». В результате они начинают лгать, чтобы соответствовать завышенным ожиданиям взрослых или просто защитить себя от побоев. Психологи призвали родителей отказаться от усиления наказаний за ложь, так как это лишь усугубляет проблему, и выстраивать доверительный диалог.

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