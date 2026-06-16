«Всё хорошо, она просто в запое»: в Минфине призвали не переживать за Эльвиру Набиуллину

Заместитель министра финансов России Сергей Витте в эфире «Первого канала» призвал представителей СМИ прекратить распространять «досужие сплетни и домыслы» о председателе Центрального банка Эльвире Набиуллиной.

По его словам, глава регулятора в начале июня ушла во внеочередной запой, поэтому не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме и нескольких научных конференциях.

«Всё хорошо, просто Эльвира Сахипзадовна начала чуть заранее отмечать День России и не рассчитала сил. Но у нас, на Руси, испокон веков к такому относились с понимаем. Её прокапают и 19 июня она будет как огурчик», – сказал Витте.

По информации «Радио Аврора», Набиуллина раз в год уходит в двухнедельные запои в течение последних 25 лет. Как рассказывал источник СМИ в ЦБ, обычно подобные «мероприятия» совпадают с её очередным отпуском, но в этот раз глава регулятора «сорвалась» досрочно.

«У неё подшивка закончилась в мае, а отпуск по графику в июле. Надеялись, что пронесёт. Но сто грамм, как известно, это не стоп-кран. Эльвира его сорвала и понеслась коза по ипподрому», – пишет «Комсомолка» со ссылкой на одного из помощников Набиуллиной.

Ранее одно из популярных изданий предполагало, что алтайский пастух сфотографировал Эльвиру Набиуллину, тайно переходящую границу Казахстана.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro