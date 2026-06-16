В Австралии начато расследование утверждений, что активисты «флотилии Сумуда» были изнасилованы

Федеральная полиция Австралии начинает расследование утверждений, что австралийские участники «флотилии Сумуда», попытавшейся прорвать блокаду сектора Газы, подверглись изнасилованиям и пыткам после задержания Израилем.

15 июня четыре активистки флотилии встретились с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Одна из них, Джульетт Ламонт, сказала, что политик верит их обвинениям. «Они намерены провести расследование наших обвинений в похищении, изнасиловании и пытках», – сказала она.

Пресс-служба министра сообщила, что она впервые провела такую встречу, чтобы услышать о событиях из первых уст. В сообщении подчеркивается, что министр несколько раз говорила об этих утверждениях с израильской стороной и требует независимого расследования.

Посольство Израиля в Канберре заявило, что нет никаких заслуживающих внимания свидетельств, подтверждающих эти обвинения. «Активистки – профессиональные провокаторши, а их утверждения уже опровергнуты», – сообщило оно.

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