Российская маца получила сертификат «Халяль»

Российская маца первой в мире получила сертификат «Халяль». Решение было принято после многомесячной экспертизы, в ходе которой специалисты установили, что продукт не содержит свинины, алкоголя и иных компонентов, запрещённых нормами ислама.

Представители производителя назвали событие «историческим шагом навстречу межконфессиональному диалогу» и сообщили, что уже готовят документы для получения сертификатов «Постное», «Вегетарианское», «Не содержит глютена» и «Без ГМО».

В Совете муфтиев отметили, что не видят противоречий в сертификации мацы, поскольку стандарт оценивает состав продукта, а не его религиозное происхождение.

Тем временем производители кошерных продуктов выразили обеспокоенность и потребовали выдать халяльный сертификат фаршированной рыбе, чтобы «сохранить баланс традиционных ценностей». По мнению отраслевых экспертов, следующим кандидатом на двойную сертификацию может стать маца со знаком «Халяль-Кошер-Премиум», рассчитанная на покупателей, предпочитающих соблюдать все возможные религиозные предписания одновременно.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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