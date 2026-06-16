Электролет Helios Horizon совершил первый в мире полет на твердотельных батареях

5 июня состоялось знаковое событие в истории авиации — в рамках проекта Helios Horizon в аэропорту городка Зефирхиллс, штат Флорида, прошел первый полет электролета на твердотельных батареях.

О каких-то рекордах дальности и продолжительности полета речи не шло. Основная задача разработчиков и тест-пилота состояла в проверке веса и баланса летательного аппарата после установки блока питания нового образца.

Современные электромобили используют литий-ионные аккумуляторы с жидким электролитом. Выбор в пользу твердотельных батарей для самолета не случаен — они более устойчивы к механическим воздействиям и нагреву, что значительно снижает риск возгорания и обеспечивает более высокий запас энергии при той же массе.

Для сравнения: если батарея Helios Horizon с жидким электролитом показывала энергоемкость около 260 ватт/час, то ее твердотельная версия — уже 410 ватт/час, то есть, на 60 % больше. По словам разработчиков, в ближайшие два года этот показатель может увеличиться еще на 40 %.

Батарею можно заряжать от обычной электросети — причем в режиме быстрой зарядки до 80 % всего за 15 минут. Кроме того, электролет располагает энергетическим резервом в виде солнечных панелей на крыльях и системы рекуперации энергии: при спуске воздушный поток раскручивает несущий винт, соединенный с ветрогенератором, часть энергии от которого возвращается в АКБ.Источник — Helios Horizon

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