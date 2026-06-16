Трамп — «Нетаниягу следует быть более ответственным»

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите «Большой семерки» во французском Эвиане, сообщил, что соглашение между США и Ираном переходит ко второму этапу. «Это очень честное, справедливое соглашение», – заявил он, не вдаваясь в подробности.

Отвечая на вопрос, разочарован ли он премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, Трамп сказал: «У нас прекрасные отношения, но ему следует быть более ответственным в отношении Ливана. Мне эта атака не понравилась. Это было слишком».

По его словам, Израиль воюет с «Хизбаллой» слишком долго, и погибло слишком много людей. «Без США Израиля бы не было, потому что ни один другой президент на был готов делать то, что сделал я», – повторил Трамп.

Политик сообщил, что соглашение с Ираном не предусматривает американских инвестиций в иранскую экономику. Он заявил, что документ говорит об отказе Ирана от ядерного оружия. «Если иранский режим продолжит работы над этим оружием, его ждет ад», – заявил Трамп.

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