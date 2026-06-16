«При Мише была вкусная баланда и жилось веселей»: 85% криминальных авторитетов Грузии желали бы вернуться во времена Саакашвили

В Грузии провели соцопрос среди граждан с уголовным прошлым относительно оценку президентства Михаила Саакашвили. Подавляющее большинство «воров в законе» с чувством ностальгии вспоминают о временах правления Саакашвили, прославившегося своей борьбой с организованной преступностью.

По мнению «воров в отставке», во времена Саакашвили было множество приключений, которые делали воровскую жизнь особенной: угроза «раскоронования» на камеру, бои со спецназом и тюремные истории. После ухода Саакашвили же, преступники посетовали на то, что жизнь теперь потеряла «интерес» и стала слишком «лёгкой».

«Молодняк сейчас не тот, потерял хватку, совсем уже расслабились, – рассуждает местный авторитет Вано Дикий. – А ведь раньше как было? Был всегда под угрозой облавы, шмона, шухер стоял знатный. Жизнь воровская была интересной, по ходке каждый уважаемый авторитет сделал так точно во времена Миши. А сейчас? Целые партии контролируем в парламенте, как в былые времена. Жить стало легче, но так, без души, без приключений»

«Миша сам жил интересно и нам жить интересно давал, – с чувством ностальгии вспоминает Шакро Старый. – Помню, как он уволил одним приказом весь состав в ментовке, и наше ОПГ возросло вдвое в членах. Да, не забалуешь с ним, но баланда была вкусная. Сиделось тогда, громко, со спешкой, с движухой. Есть, что поведать на пенсии внукам»

«Если бы не Миша в свое время, я бы не открыл тут в Берлине сеть своих ночных клубов и хинкален,– заключает Лаша Дикий. – Благодаря безвизу теперь бизнес нашел новые рынки сбыта и пошёл в гору: Берлин, Варшава, Мадрид. Так что без Мишико я бы так и остался по всякой мелочёвке в Мегрелии бегать»

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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