 

Математик Михаил Вербицкий, ранее задержанный в Армении, вылетел в Израиль

16.06.2026, 14:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Математик Михаил Вербицкий, ранее задержанный в Армении из-за уголовного дела против него в России, смог вылететь в Тель-Авив, сообщил его адвокат Ваче Симонян, пишет «Медуза».

Вербицкий был задержан в аэропорту Еревана в пятницу, 12 июня, поскольку он находится в розыске в России. Спустя трое суток математика отпустили на свободу, но из-за того, что он числится в розыске, из страны Вербицкого не выпускали.

Как именно удалось добиться выезда математика, его адвокат не уточнил.

В январе 2025 года Вербицкого в РФ внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель «Тифаретника» – платформы, аналогичной «Живому журналу». Сам он в блогах описывал себя как «коммунист», «анархист» и «сатанист»; в конце 1990-х и в начале 2000-х он был сторонником «русского мира» и Национал-большевистской партии.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.06 / В древнем янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом

18.06 / Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

18.06 / МГУ получил миллиард рублей на создание обновлённой таблицы умножения

18.06 / Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

18.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1576-й день войны

18.06 / Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в сантиметровом образце странного металла

18.06 / Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

18.06 / Ученые выяснили, почему иммунитет с возрастом хуже отвечает на воспаление

17.06 / Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06 / Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике