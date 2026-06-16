 

Тяга к фаст-фуду при употреблении алкоголя – биологическая норма человека

16.06.2026, 15:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете предоставили научное обоснование известной склонности люди поглощать нездоровую еду при распитии спиртного. Оказалось, что это древний и весьма полезный механизм, который помогает регулировать поступление белка в организм. Проблема в том, что индустрия современного фаст-фуда все сломала.

При потреблении алкоголя активизируется гормон FGF21, который отвечает за потребность в белке. У человека пробуждается аппетит к его источникам, а также к еде со вкусом умами (который является вкусом высокобелковой еды) при ее отсутствии – просто соленой и калорийной пище. В прошлом это помогало легче переносить последствия опьянения, плюс в целом улучшало питание – люди, в чей рацион спиртное входило на регулярной основе, стремились обеспечить себя и качественной белковой едой.

В противоположность, нынешний фаст-фуд только имитирует белковый вкус за счет многочисленных добавок. При этом он перенасыщен жиром и солью, а потому вреден для здоровья. Тот же жареный картофель, как закуска к алкоголю или просто еда, не относится к вредной пище. Чего нельзя сказать про чипсы или картофель фри, хотя последние гораздо более доступны. Как следствие, естественное и нередко спонтанное желание съесть что-то соленое или мясное при употреблении алкоголя в итоге удовлетворяется наихудшим возможным образом.

Ученые советуют заранее позаботиться о правильной закуске при планах выпить. А именно – создать удобный источник полноценной белковой, но не вредной пищи. Например, хорошо подойдут почти все морепродукты, жареный нут или другие бобовые, нежирное мясо. Увы, в большинстве заведений с доступным спиртным это редкость, тогда как фаст-фуд и вредные закуски там обычно в избытке.Источник &#8212 The University of Sydney


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

18.06 / В древнем янтаре обнаружили клещей, шедших гуськом

18.06 / Украинские БПЛА вновь атаковали НПЗ в Капотне, над Москвой поднимаются столбы дыма

18.06 / МГУ получил миллиард рублей на создание обновлённой таблицы умножения

18.06 / Ученые пересмотрели причину ранней смерти музы Боттичелли

18.06 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1576-й день войны

18.06 / Физики впервые обнаружили квантовую запутанность в сантиметровом образце странного металла

18.06 / Большая часть даже Солнечной системы оказалась не проверена на техносигнатуры

18.06 / Ученые выяснили, почему иммунитет с возрастом хуже отвечает на воспаление

17.06 / Израильтянин задержан на Кипре по подозрению в покушении на убийство

17.06 / Белый дом обнародовал текст меморандума о взаимопонимании с Ираном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике