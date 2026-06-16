Тяга к фаст-фуду при употреблении алкоголя – биологическая норма человека

Исследователи из Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете предоставили научное обоснование известной склонности люди поглощать нездоровую еду при распитии спиртного. Оказалось, что это древний и весьма полезный механизм, который помогает регулировать поступление белка в организм. Проблема в том, что индустрия современного фаст-фуда все сломала.

При потреблении алкоголя активизируется гормон FGF21, который отвечает за потребность в белке. У человека пробуждается аппетит к его источникам, а также к еде со вкусом умами (который является вкусом высокобелковой еды) при ее отсутствии – просто соленой и калорийной пище. В прошлом это помогало легче переносить последствия опьянения, плюс в целом улучшало питание – люди, в чей рацион спиртное входило на регулярной основе, стремились обеспечить себя и качественной белковой едой.

В противоположность, нынешний фаст-фуд только имитирует белковый вкус за счет многочисленных добавок. При этом он перенасыщен жиром и солью, а потому вреден для здоровья. Тот же жареный картофель, как закуска к алкоголю или просто еда, не относится к вредной пище. Чего нельзя сказать про чипсы или картофель фри, хотя последние гораздо более доступны. Как следствие, естественное и нередко спонтанное желание съесть что-то соленое или мясное при употреблении алкоголя в итоге удовлетворяется наихудшим возможным образом.

Ученые советуют заранее позаботиться о правильной закуске при планах выпить. А именно – создать удобный источник полноценной белковой, но не вредной пищи. Например, хорошо подойдут почти все морепродукты, жареный нут или другие бобовые, нежирное мясо. Увы, в большинстве заведений с доступным спиртным это редкость, тогда как фаст-фуд и вредные закуски там обычно в избытке.Источник — The University of Sydney

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